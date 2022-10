Separação, Dado e perda de contratos: Wanessa Camargo vive montanha-russa

Wanessa Camargo, de 39 anos, vive uma montanha-russa de acontecimentos desde maio, quando anunciou o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz, de 43.

No período, a cantora enfrentou os desafios da separação, retomou um antigo relacionamento com o ator Dado Dolabella e colocou em prática mudanças importantes na própria rotina.

A filha de Zezé Di Camargo, no entanto, voltou ao centro dos holofotes no último fim de semana.

Wanessa e o ator decidiram assumir oficialmente o namoro, após meses de especulações e flagras. Dado, inclusive, estaria vivendo na casa da cantora, em São Paulo.

Fim de casamento

A cantora e o empresário Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento no início de maio, por meio de um comunicado nas redes sociais, após 17 anos de união.

“Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui”, dizia o texto publicado pelo ex-casal.

Wanessa e Marcus se casaram em maio de 2007 na Sala São Paulo, no centro da capital paulista, em cerimônia luxuosa. À época, no entanto, a empresa responsável pelo evento foi multada por conta da instalação de um toldo sem a autorização da prefeitura.

Amor do passado

A reconciliação de Wanessa e Dado Dolabella foi confirmada pela primeira vez por Nathan Camargo, primo da artista.

Em junho, durante uma participação no podcast “A Hora da Venenosa”, na Record TV Goiás, Nathan deixou a informação escapar após revelar que o casal havia sido convidado para o seu casamento.

Entre idas e vindas, a cantora e o ator namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004. O primeiro relacionamento dos artistas foi marcado por brigas e polêmicas.

Flagras

Antes de assumir oficialmente o relacionamento, Wanessa e Dado foram flagrados juntos algumas vezes. A primeira foi em julho, quando o casal foi visto descendo de um carro, em Goiás, segundo informações do “Balanço Geral”, da Record TV.

Dias depois, os dois foram vistos juntos em um retiro espiritual, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Em uma transmissão ao vivo no TikTok, o casal apareceu abraçado e emocionado no Festival Aya Música Medicina.

Wanessa perde contratos

A reconciliação com Dado também trouxe prejuízos para Wanessa. Segundo Lucas Pasin, colunista de Splash, a famosa não conseguiu renovar contratos de publicidade e encerrou a parceria de trabalho com a empresária Julia Rosas após a divulgação da reconciliação.

Assumidos

O casal assumiu definitivamente o romance no sábado (15), quando posaram juntos nos bastidores de show da cantora, em São Paulo. No mesmo dia, Dado chegou a interromper a apresentação da namorada e fez uma declaração pública de amor.

O ator também foi visto ao lado do sogro, Zezé Di Camargo, e do cunhado, Igor. Em outro momento, enquanto Zezé se apresentava, o artista beijou a mão do sogro.

Dado vai morar com Wanessa

De acordo com o jornal Extra, Dado e Wanessa estão vivendo juntos. O ator teria decidido estender a permanência na casa da namorada e, no momento, não tem pretensão de voltar a Alto Paraíso, em Goiás, onde estava vivendo antes.