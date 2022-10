Seringal Bier anuncia encerramento de atividades: “Jornada de desafios e vitórias”

A microcervejaria Seringal Bier, marca genuinamente acreana que desde 2018 oferece uma das melhores opções do estado de entretenimento e lazer, comunicou encerramento das atividades. De acordo com comunicado disparado nas redes sociais do estabelecimento, dia 30 de dezembro será o último dia de funcionamento.

A gerência, em nota, agradeceu a todos os que fizeram parte desse ciclo. “Agradecemos a cada cliente que caminhou conosco nesta jornada repleta de alegrias, desafios e vitórias. A toda a equipe que empreendeu seu trabalho com amor e dedicação, saibam que deixaram seu legado com honra e maestria”.

Sem explicar os motivos do encerramento das atividades, o comunicado pede aos clientes para que se atentem ao uso dos créditos e se despede desejando a “riqueza de poder dizer sim a novos sonhos e projetos”.

Veja o texto na íntegra:

COMUNICADO IMPORTANTE

Nós, família Seringal Bier, informamos a todos os clientes que dia 30/12/2022 será o último dia de funcionamento.

Agradecemos a cada cliente que caminhou conosco nesta jornada repleta de alegrias, desafios e vitórias.

A toda a equipe que empreendeu seu trabalho com amor e dedicação, saibam que deixaram seu legado com honra e maestria.

Assim como nós, desejamos a cada um de vocês a riqueza de poder dizer sim a novos sonhos e projetos!

Um forte abraço,

Família Seringal Bier

Lembrando que você tem até 30/12/2022 para consumir o crédito que ainda tem no seu cartão Seringal Bier.