Serralheiro é preso por torturar filho de 4 anos com palmatória; mãe da criança filmou

De acordo com delegado Aldiney Goés, titular do 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, o crime aconteceu no mesmo dia da prisão.

O suspeito utilizou uma palmatória para agredir a criança nas mãos, nádegas e costas. “A mãe do menino, desesperada em ver o seu filho sendo agredido mais uma vez, filmou a cena e postou nos seu status de um aplicativo de mensagens, a fim de que alguém pudesse ajuda-la”, esclareceu o titular.

O delegado apontou que o Conselho Tutelar, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e a polícia souberam da situação e foram até o local para prender o suspeito.

Aldiney ainda apontou que o instrumento utilizado nas agressões, uma palmatória, foi confeccionado pelo autor com o objetivo de agredir o filho.

“Além de agredir o menino outras vezes, o pai também fazia isso com todos os outros filhos do casal, que são quatro no total. As equipes de investigação averiguam se ele também praticava as agressões contra sua companheira”, destacou Aldiney.

Procedimentos