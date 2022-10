Servidores da representação do Acre em Brasília são homenageados e comemoram seu dia

Os servidores da Representação do governo do Acre em Brasília (Repac) participaram, nesta quinta-feira, 27, de uma confraternização pelo Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira, 28 – que é feriado. Eles contaram com mensagem do chefe do órgão, Ricardo França, destacando a importância de cada um, e assistiram a filmes inspiradores para a vida – numa Sessão Pipoca.

Na sua mensagem, Ricardo França destacou o seu empenho pessoal e a determinação do governador Gladson Cameli para o reconhecimento e valorização dos servidores, especialmente pela importância fundamental deles no funcionamento da máquina pública.

“O governador lembra, inclusive, que o papel dele é dar o norte, definir o que precisa fazer para desenvolver o Estado e ajudar a população. E os servidores o ajudam a colocar as iniciativas em prática, a fazer a máquina pública funcionar”, frisou.

Ricardo França reforçou o papel da Repac e de cada servidora e servidor no apoio ao governo para levar benefícios para o estado, com impactos positivos nas diversas áreas de atuação governamental como Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura.

“Em todas as ações da Repac tem o trabalho de cada um de vocês”, disse citando o papel de cada área nesse processo, desde a chefia ao secretariado, recepção, área técnica, transporte, tecnologia, administrativo – incluindo o setor de pessoal e serviços gerais -, além da comunicação, especialmente no apoio à transparência das ações públicas.

“Cada um tem sua função essencial. Juntos fazemos com que a Repac cumpra seus objetivos, contribuindo com o governo nas iniciativas voltadas para a população e que dependem de ações a partir de Brasília”, afirmou França. Ele concluiu parabenizando a equipe da Repac e a todos os servidores do Estado, “por ajudarem o governo na missão de melhorar a vida das pessoas”.

Integrante da área técnica da Repac, o servidor Wellington Castelo resumiu o sentimento em relação à homenagem recebida:

“Foi muito prazeroso receber essa homenagem. O ambiente do nosso trabalho fica mais harmonioso e os servidores se sentem prestigiados e mais determinados a continuar prestando os serviços para o Estado e ao público”.

A servidora Cláudia Guerreiro, que atua como secretária, reforça as afirmações do colega: “Me senti valorizada e esse tipo de reconhecimento é um incentivo para fazermos cada vez melhor o nosso trabalho”.

A Repac – A Representação do Governo do Acre em Brasília é o braço do governo do Acre na capital do Brasil e tem por objetivo defender os interesses da população acreana junto aos órgãos federais e organizações nacionais e internacionais.