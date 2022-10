Servidores se apresentam em show musical nesta quinta no Cine Teatro Recreio

É chegada a hora de conhecer os talentos dos servidores públicos do Estado e para isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) preparou para esta quinta-feira, 27, o Show do Servidor. O evento será realizado no Cine Teatro Recreio, localizado na Gameleira, em Rio Branco, às 18h.

Do canto à dança, o evento está recheado de atrações e as estrelas são os servidores, que trabalham diariamente para impulsionar o estado. O show será transmitido online e ao vivo por meio do canal do YouTube da Agência de Notícias do Acre. O link será disponibilizado uma hora antes do início do evento, no perfil do Instagram da Seplag (@seplag.acre).

Confira abaixo os números que vão entreter e embalar a noite em comemoração aos servidores.