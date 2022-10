Sesc apresenta no Calenarte a exposição “África e o ferro, a cultura e elementos da natureza yoruba”

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre – realiza a exposição “África e o ferro, a cultura e elementos da natureza yoruba”, por Fabrício Marrtinn e Gerson Duas Vidas. A abertura da exposição ocorre na terça-feira, 4, às 19 horas, no Sesc Centro, e ficará disponível para visitação do público até o dia 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Centro.

A exposição dá prosseguimento ao projeto Calenarte, cujo objetivo é a difusão das artes plásticas no Acre, com ações de apoio àqueles que têm a arte como ofício e em possibilitar o acesso do público aos programas educativos.

A exposição

São Jorge vai muito além da história do cavaleiro lutando contra o dragão, pois o material utilizado tem sua origem no descarte, no qual o artista busca dar a ele outro fim, sendo também acompanhadas das suas inspirações, sonhos, ancestralidades e práticas que fazem parte, não somente da vida cotidiana do artífice, mas de muitas outras pessoas, pois tudo pode ser transformado em arte, inclusive nossas vivências diárias.

Os artistas

Fabrício Marrtinn, formado em artes plásticas, com os ensinamentos aprendidos na Escola de Artes Maria Teresa Vieira, no Centro do Rio de Janeiro, teve expansão das técnicas, as quais refletem diretamente na qualidade do seu trabalho.

No Acre, não somente teve oportunidade de ministrar aulas acompanhado do Mestre Rivasplata, como também de expor obras ao seu lado.

Descendente dos nigerianos de Oyo, de pai e mãe, nasceu com o dom das artes e buscou conhecer o mundo através de suas obras que além de incluir diversos temas, buscam enaltecer a cultura africana.

A exposição Yoruba busca trazer um conhecimento sobre a cultura e religião africana, utilizando das cores e formas que compõem a vida e alegria dos povos da África, com ênfase na Nigéria, permitindo assim, uma viagem pelo nosso continente originário.

Gerson Marques (Duas Vidas) é autodidata nas Artes Visuais e na Música, e procura abordar em suas obras as vivências e experiências de sua trajetória como artista e pessoa, assim como suas inspirações que levam a produção delas.

A cultura Daimista, sua prática religiosa, lhe proporciona as mirações e projeções astrais, que influenciam diretamente o processo do seu fazer artístico.