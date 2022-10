Seu Jorge sofre ataques durante show e público conta detalhes nas redes sociais; cantor não vai se manifestar sobre ocorrido

O cantor Seu Jorge sofreu ataques racistas durante um show realizado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na última sexta-feira (14). Nas redes sociais, um dos depoimentos mais compartilhados aponta que ele foi chamado de “vagabundo”, “safado” e foram ouvidos gritos imitando macacos durante a sua apresentação.

Inicialmente, as informações foram publicadas pelo jornal O Globo. Segundo os relatos compartilhados, os ataques racistas começaram após o cantor ter levado ao palco um jovem negro para tocar cavaquinho e discursado contra a maioridade penal e os assassinatos de outros jovens negros moradores de comunidades pobres.

A equipe do artista foi procurada e disse que não ia “se manifestar sobre o ocorrido”, que foi narrado nas redes sociais. O show, que Seu Jorge participou, foi anunciado como parte da reinauguração do “Salão União”, localizado na sede Alto Petrópolis.

“Fomos ontem a uma grande e cara festa/jantar do GNUnião com show do (sensacional) S. Jorge. Pouco antes do fim do espetáculo, ele apresentou um menino de 15 anos, negro, tocador de cavaquinho, e fez uma fala breve contra a redução da menoridade penal e a morte de jovens pretos favelados. Só isso! Tranquilo. Afinal, ‘quem’ pode ser a favor do racismo neste país?!!”, questionou um. “Ele e a banda terminaram o show, saíram e deixaram a porta aberta pr’aquele bis ‘já armado’… Aí, naquela plateia 100% branca, diga-se, começou a avalanche de vaias, aos gritos de ‘vagabundo!’, ‘… safado!’, e, evidentemente, o esperado ‘mito!, mito!, mito!’”, disse outro.