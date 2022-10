“Sextou com Lula”: Militantes fazem ato em Rio Branco pela eleição de ex-presidente

O “Movimento Lula Presidente”, que reúne organizações sociais, sindicais, populares, culturais e partidos do campo progressista no Acre, realizam, nesta sexta-feira (7), um ato chamado “Sextou com Lula”, que vai acontecer no Novo Mercado Velho, a partir das 16h com adesivaço de carros em baixo da ponte metálica e com intervenções políticas a partir das 17h, próximo à passarela Joaquim Macedo.

O movimento promete uma ampla campanha em todo o Acre e a realização de atos pró-Lula em busca de fortalecer o nome do ex-presidente no Acre para o segundo turno das eleições, que ocorre no próximo dia 30.

Lula (PT) teve quase 30% dos votos no Acre e a missão das lideranças do campo progressista é subir esta porcentagem.