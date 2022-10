Sicredi Biomas inaugura agência ampla e moderna em Tarauacá

Com foco no melhor atendimento, Sicredi Biomas oferece exclusividade e conforto aos associados nas novas dependências. Cada vez mais, o Sicredi expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com o intuito de levar mais conforto e modernidade aos colaboradores e associados, a Sicredi Biomas inaugurou nesta quinta-feira (06/10), as novas dependências da agência de Tarauacá, no Acre, cidade que fica a aproximadamente 380 km da Capital, Rio Branco.

Presente na cidade desde maio de 2022, a cooperativa iniciou a atuação no município com um escritório de negócios. Devido ao crescimento no número de associados, a estrutura se readequou para atender os associados de forma personalizada.

A partir desta sexta, os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que fica localizado na Avenida Tancredo Neves, 271, bairro cohab, ao lado da Praça Municipal. A agência de Tarauacá é ampla e oferece conforto, proximidade e interação com os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo.

Para operações com dinheiro, disponibiliza terminais de autoatendimento. Possui área de coworking, onde o associado pode aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece estacionamento exclusivo e bicicletário.

O gerente da agência, Leonardo Henrique dos Santos, aproveitou para convidar quem não é associado do Sicredi para conhecer a agência e saber mais sobre as vantagens do cooperativismo de crédito. “O nosso desejo é que os associados se sintam ainda mais parte da cooperativa e consigam realizar todas as suas transações com conforto e agilidade. A nossa estrutura é moderna e traz segurança, privacidade e praticidade para nossos colaboradores e associados, além de um ambiente inovador”, completa o gerente.

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “uma inauguração desse porte só é possível porque tivemos uma participação ativa dos nossos associados, realizando seus negócios na cooperativa. Quando os associados investem na Sicredi Biomas, nos permite investir na comunidade através dos nossos serviços financeiros e projetos sociais”.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). O horário de atendimento da agência Tarauacá é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, horário local.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).