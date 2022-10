Sicredi Biomas inaugura sua segunda agência no estado do Amazonas

Cada vez mais, o Sicredi expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades.

Com o intuito de levar mais conforto e modernidade aos colaboradores e associados, a Sicredi Biomas inaugurou nesta segunda-feira (10/10), a segunda agência no estado do Amazonas, localizada em Boca do Acre, cidade que fica há a aproximadamente 1.550 km de Manaus, capital do estado.

Presente na cidade desde março de 2022, a cooperativa iniciou a atuação no município com um escritório de negócios no centro da cidade. A partir de terça, os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que fica localizado na Avenida Mario Diogo de Melo, s/n, no Platô do Piquiá.

A agência de Boca do Acre é ampla e oferece conforto, proximidade e segurança para os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo. Possui área de coworking, onde o associado pode aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece estacionamento exclusivo e bicicletário.

Joyce Pessin, gerente da agência aproveitou este momento para convidar as pessoas que ainda não conhecem o cooperativismo, o Sicredi, a vir aqui na nossa agência, tomar um café e conversar com a gente. Joyce completa dizendo que “é um momento de extrema alegria para a Sicredi Biomas chegar neste momento, entregando essa agência moderna, imponente e inclusiva para a nossa comunidade”.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, espera que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Sicredi Biomas e fazer parte desse modelo de negócio que valoriza o associado e as comunidades.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). O horário de atendimento da agência Boca do Acre é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, horário local.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).