Sicredi Biomas promove feirão para financiamento de veículos e energia solar

Um feirão específico que oferece taxas especiais de financiamento para veículos leves e pesados e energia solar. Este é o objetivo do 1º Feirão Sinal Verde, uma iniciativa da Sicredi Biomas, que oferece oportunidades de aquisição desses produtos até o dia 18 de novembro, em ação que disponibiliza modelos de negócios para facilitar a compra de carros novos e seminovos, além de placas solares.

Durante o Feirão Sinal Verde, os associados podem fazer uma análise de crédito e receber suporte na elaboração de um planejamento financeiro respeitando o seu orçamento, além de ter acesso a condições e taxas especiais. No feirão, as taxas para financiamento de energia solar estão a partir de 1,69% em até 120 vezes e para veículos leves e pesados a partir de 1,59% em até 60 vezes, com a possibilidade de financiar até 100% do valor total.

A Sicredi Biomas atua há mais de 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Além de oferecer produtos e serviços financeiros, a Sicredi Biomas com o seu modelo de gestão cooperativista, também desenvolve as comunidades onde atua. Parte dos resultados adquiridos através do investimento feito pelos associados em produtos e serviços como seguros, consórcios, empréstimos, dentre outros, retornam para a população através dos programas sociais que são desenvolvidos e apoiados pelo Sicredi.

Segundo o diretor de negócios da Sicredi Biomas Edmilson Guimarães, “oferecer um relacionamento próximo e consultivo para os associados é um diferencial do modelo de negócio cooperativista e por isso, a Cooperativa valoriza esse tipo de ação que beneficia o associado e a comunidade.