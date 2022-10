Sicredi está entre as empresas mais abertas à inovação no Brasil segundo ranking da 100 Open Startups

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros, é considerado um dos líderes de mercado em Open Innovation e está, pelo quarto ano consecutivo, classificado no ranking 100 Open Startups como uma das TOP Open Corps 2022. Além de figurar entre as 50 empresas selecionadas no ranking geral, o Sicredi conquistou o segundo lugar do prêmio na categoria “Serviços Financeiros”.

“Estamos muito felizes e orgulhosos do resultado. Estar no ranking há quatro anos seguidos e agora como uma das empresas líderes em Open Innovation, comprova que estamos no caminho certo com as nossas ações de inovação”, comenta Leonardo Menezes, superintendente de plataforma e parcerias do Sicredi. “Já temos uma trajetória de parceria com startups há algum tempo, mirando na evolução dos nossos produtos e serviços, com o objetivo de oferecer a melhor experiência aos nossos associados e cooperativas do Sistema”.

O ranking 100 Open Startups reconhece, além das startups mais inovadoras, as empresas líderes de mercado em Open Innovation, companhias que trabalharam lado a lado com startups a fim de oferecer produtos e serviços disruptivos à sociedade. De acordo com o ranking, este ano foi o recorde de negócios entre corporações e startups, com cerca de R$ 2,7 bilhões em contratos fechados de Open Innovation.

O Sicredi, por exemplo, executa o Inovar Juntos desde 2018, programa em parceria com startups com o objetivo de promover o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor. Atualmente, o programa está com 11 projetos em andamento focados em questões como melhorias na experiência para associados e otimização das áreas como cognição, open finance, meios de pagamento, marketing, entre outros. Mais de 660 startups já participaram do Inovar Juntos. Além disso, a instituição atua em parceria outros projetos relacionados ao ecossistema de inovação no Brasil, como o Agtech Garage, em Piracicaba – SP e o Instituto Caldeira, em Porto Alegre – RS.

