Sicredi lança gincana e arrecada mais de 10 toneladas de alimentos

Com o intuito de promover e disseminar os princípios cooperativistas na comunidade, a Sicredi Biomas promoveu entre os meses de agosto e setembro a primeira edição da Gincana Cooperativa nas escolas que participam do Programa a União Faz a Vida, nos estados do Acre e Amazonas. Dentre a metodologia aplicada na gincana, foram desenvolvidos cinco valores do PUFV, trabalhados semanalmente com os alunos, sendo eles: diálogo, empreendedorismo, justiça, respeito a diversidade e solidariedade.

No desafio de solidariedade as escolas se juntaram a campanha É de Coração, é cooperação e arrecadaram mais de 10 mil quilos de alimentos não perecíveis. Uma parte dos alimentos arrecadados voltou para as famílias dos alunos das escolas participantes e o restante, foi destinado às famílias carentes da região.

Como forma de incentivar e premiar as escolas que cumpriram os desafios propostos pela Gincana Cooperativa, foram entregues presentes de acordo com os grupos. A Educação Infantil recebeu piscinas de bolinhas, Ensino Fundamental mesas de pebolim e o Ensino Médio mesas de ping-pong.

Ao todo, participaram da Gincana Cooperativa cerca de 300 turmas de 54 escolas de 14 cidades do Acre e Mato Grosso. Para a professora da Escola Pe. José de Anchieta (Araputanga – MT) Aline Gonçalves Paiva, “com a gincana a gente pode observar o quanto precisamos elencar cada vez mais os valores cooperativistas na metodologia do PUFV. A cada etapa apresentada, a cada desafio desses valores, as crianças puderam perceber quanto é importante que elas sejam protagonistas no envolvimento e no aprendizado”. A educadora completa dizendo que a gincana foi importante para o processo de ensino e aprendizagem da instituição de ensino.

O Programa A União Faz a Vida está em expansão na Sicredi Biomas com a programação de estar presente em uma escola por município na área de atuação da cooperativa. Hoje, o programa está em 20 municípios com mais de 1.200 educadores e mais de 19 mil crianças e adolescentes.

Segundo o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “a gincana é uma forma de demonstrar na prática os valores que são ensinados de forma transversal, todos os dias na metodologia do Programa A União Faz a Vida. Vimos como foi positivo o resultado e já vamos programar a do ano que vem com as melhorias sugeridas pelos próprios professores e alunos.”