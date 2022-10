Sicredi reinaugura agência em Vila Bela em novo prédio

No município de Vila Bela da Santíssima Trindade desde 2003, o Sicredi oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros que contribuem para o desenvolvimento da comunidade e atendem as necessidades dos associados. Visando garantir o atendimento humanizado e com conforto aos associados, a Cooperativa com atuação na cidade reinaugurou um novo prédio.

Localizada na região central da cidade, a nova estrutura conta com espaços pensados para oferecer conforto e comodidade aos associados. A entrega à comunidade foi realizada na última sexta-feira (21/10) aproveitando o dia internacional das cooperativas de crédito.

Por ser uma cidade de cultura e turismo muito forte, a Cooperativa fez questão de trazer no prédio quadros que materializam isso. “Como fazemos parte do município quisemos retratar isso aqui dentro da agência também. É importante para nós e acredito ser importante para as pessoas daqui.” garantiu o gerente da agência, Ricardo Magosso.

A agência é o quarto prédio da Cooperativa Sicredi Biomas na primeira capital de Mato Grosso e, agora, ainda mais focada no relacionamento próximo com o associado. “Esse prédio faz parte da estratégia fisital [físico e digital] do Sicredi. O associado pode vir até a agência para receber um atendimento humano, como também pode se auto atender nos caixas eletrônicos, aplicativo ou internet banking, por exemplo.” reforça o diretor executivo da Cooperativa, Ediano Neves.

Para o presidente da Cooperativa, Eduardo Ferreira, a entrega representa um estreitamento no relacionamento com a comunidade. “Hoje centenas de pessoas vieram para conhecer esse belo prédio que entregamos. Ficamos felizes pois mostra que estamos no caminho certo para estar cada vez mais próximo dos nossos associados e das comunidades.”

Há quase 20 anos no município, a agência cresce a cada ano e hoje é uma das que apresentam melhores resultados financeiros e sociais, o que proporciona mais possiblidades da Cooperativa fazer ainda mais ações que beneficiam a comunidade e todos os associados.

Se você gosta do modelo de negócios cooperativista onde todo mundo ganha, abra sua conta na agência Sicredi mais próxima de você ou chame a gente no whatsapp (51) 3358 4770.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).