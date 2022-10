Silvio Santos fala sobre afastamento do SBT e revela motivo inusitado

Silvio Santos decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o seu “sumiço” do SBT e as frequentas ausências nos domingos da emissora. O empresário de 91 anos revelou o motivo inusitado que o fez se afastar do canal e negou que esteja com qualquer problema na voz.

Ao repórter Roger Turchetti no domingo (2/10), no colégio eleitoral onde votou em São Paulo, Silvio riu ao ser questionado sobre os motivos de ter se afastado do SBT.

“Não, não [estava com problema na voz]. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, riu o apresentador.

Silvio Santos voltou ao SBT em 21 de setembro e gravou um dos quadros de seu programa ao lado da filha, Patrícia Abravanel, sua substituta no Programa Silvio Santos.

Sobre as mudanças da filha no palco do dominical e a inclusão do balé masculino, Silvio disse: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos eu vou gostar. Eu não tenho nenhum preconceito.”

Em 2020, no início da pandemia da Covid-19, Silvio se afastou das gravações do SBT. Ele voltou em julho do ano passado, mas precisou se ausentar novamente após contrair a doença. Em abril deste ano, o Dono do Baú apareceu novamente na emissora.