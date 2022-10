Sisu: Universidade Federal do Acre terá quase 2 mil vagas na primeira edição

A primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2023 disponibiliza 1.880 vagas para serem ocupadas apenas na Universidade Federal do Acre (Ufac) em 44 cursos disponíveis nos campis de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

As inscrições para o Sisu estão previstas para ocorrer entre os dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro. A seleção para concorrer às vagas será feita com base nas notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022, que será aplicado em novembro de 2022 e janeiro de 2023.

O Instituto Federal do Acre (Ifac) preferiu não aderir ao Sisu 2023/1.

Sisu

O Sisu é o sistema pelo qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção, que acontecem uma no primeiro semestre, e outra no segundo semestre.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.