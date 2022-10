Sociedade de Reumatologia promove campanha sobre doenças reumáticas em Rio Branco

Médicos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), associações de pacientes e sociedades regionais de reumatologia de todo país realizarão no próximo dia 16 de outubro várias intervenções urbanas em 10 Estados, nas principais capitais e cidades do país com o objetivo de conscientizar a população sobre as doenças reumáticas.

Os eventos serão gratuitos e colocarão profissionais da saúde e médicos reumatologistas à disposição da população para esclarecimento sobre as principais dúvidas em relação a doenças reumáticas como artrite reumatoide, esclerose sistêmica, miosites, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico, espondiloartrites, osteoartrite, osteoporose, lombalgia, gota, fibromialgia e outras doenças reumáticas.

As ações também irão focar nos mitos sobre as doenças reumáticas, como o “reumatismo” sendo uma doença única e que só acomete idosos; alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, sempre acompanhado por um reumatologista. A campanha também terá enfoque na prevenção das doenças e na busca pela qualidade de vida.

“Vamos levar informações adequadas à população, de forma direta e objetiva, para alertar que dores nas articulações podem ser sintomas de doenças reumáticas, como artrite e artrose, e devem ser investigadas, diagnosticadas e tratadas de forma adequada por um reumatologista”, afirma Dr. Marco Antonio Araujo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

Conhecidas popularmente como “reumatismo”, estimativas indicam que as doenças reumáticas já atingem mais de 15 milhões de brasileiros e são caracterizadas por diferentes distúrbios que afetam o aparelho locomotor, atacando ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Em geral, provocam muitas dores e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e também de aposentadorias por invalidez.

“Informação é primordial para que a população possa ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequados das doenças e a valorização da reumatologia como especialidade médica, que atua no tratamento de mais de 120 doenças reumáticas catalogadas”, ressalta Rocha Loures.

Ao menos 20% da população adulta mundial sofre com dores crônicas e incapacitantes (temporárias ou permanentes) sem saber que a origem pode ser de doenças reumáticas.

De acordo com a SBR, a dor nas costas é a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo para o resfriado comum. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa de suas vidas.

Outro exemplo é a artrite reumatoide, uma doença reumática de natureza inflamatória, crônica e progressiva, acomete cerca de dois milhões de brasileiros. A doença, segundo a SBR, é mais prevalente entre mulheres, na faixa dos 30 aos 55 anos, mas a doença também atinge pessoas de todas as idades, inclusive crianças.

Entre seus sintomas estão principalmente dor persistente e inchaço nas articulações, que podem levar à deformidade nos pés e mãos, desgaste nas cartilagens e nos ossos e até à incapacidade física se não diagnosticadas precocemente e tratadas de forma adequada.

Conscientização – Para chamar a atenção da população de São Paulo para o tema, está programada uma ativação lúdica baseada em uma antiga brincadeira de criança: a cama de gato, que utiliza um simples barbante. Assim como, no jogo, no qual o desafio é passar para as mãos de outra pessoa a figura construída com o barbante, a ação Entrelaçados tem o objetivo de reforçar a importância de passar informações confiáveis para frente.

Realizada conjuntamente por SBR, SPR e Pfizer, em São Paulo, a campanha Entrelaçados também conta com um site que reúne informações sobre o tema, um videomanifesto e postagens educativas nas redes sociais. “Quando a informação de qualidade chega a quem mais precisa, ela pode mudar vidas. No caso do paciente reumático, muitas vezes estamos falando de pessoas em plena idade produtiva que, sem tratamento, estão expostas a danos irreversíveis nas articulações. Por outro lado, com diagnóstico precoce e tratamento correto, essa história pode ser muito diferente. Por isso, é fundamental que toda a sociedade atue em rede nessa causa, passando informações confiáveis adiante”, diz a diretora médica da Pfizer, Adriana Ribeiro.

As ações da campanha em São Paulo abordam ainda os mitos relacionados a doenças reumáticas como o “reumatismo” sendo uma doença única e que só acomete idosos; alertam para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, sempre acompanhado por um reumatologista.

Os médicos e profissionais envolvidos na campanha distribuirão cartilhas e tirarão dúvidas sobre as principais doenças reumáticas, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, artrose, osteoporose, gota, espondiloartrites, entre outras. A iniciativa tem apoio do GRUPAR-BR (Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasileiro), do GRUPASP (Grupo de Pacientes Reumáticos de São Paulo), do Grupo EncontrAR e da Associação Brasileira Superando o Lúpus, Doenças Reumáticas e Doenças Raras. Atores também farão interações com o público no local.

Nas estações de metrô da capital paulista, nas linhas Amarela, Lilás, Esmeralda e Diamante, haverá também distribuição gratuita de cartilhas da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) sobre as doenças reumáticas, no período de 17 a 31 de outubro.

De norte a sul do país – Simultaneamente, acontecerão intervenções em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), João Pessoa (PB), Natal (RN), Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) e Araguaína (TO), visando alertar para a importância do diagnóstico precoce.

A campanha nacional conta com apoio de grupos de pacientes de todo o país com Grupal (Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre), Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale dos Sinos, Alureu Sinos, Apales (Associação das Pessoas Acometidas de Lupus Eritematoso Sistêmico do Estado do Rio Grande do Norte), Recomeçar (Associação de Pacientes de Doenças Reumáticas), Instituto Dé Mendonça Lupus Care, Abrapes (Associação Brasileira de Esclerodermia e Doenças Relacionadas), Borboletas da Paraíba (Lúpus), GARPB (Grupo de Apoio a Pacientes Reumáticos da Paraíba), Anfibro (Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas) e Abrapar (Associação Brasileira de Pacientes Reumáticos).

Intervenções urbanas e mobilização:

São Paulo:

Endereço: Av. Paulista, 2064, Bela Vista/SP, São Paulo (Capital)

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 10h às 14h. Intervenção urbana e orientação de médicos no Pátio do Shopping Center 3, e terá o apoio da Pfizer.

Brasília (DF)

Endereço: Parque da Cidade

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 10h às 13h. Caminhada com concentração junto ao Nicolândia Center Park (Estacionamento 13 – Quiosque do Atleta)

Porto Alegre (RS)

Endereço: Parque da Redenção

Dia e horário:16 de outubro de 2022, das 10h às 12h. Caminhada com concentração junto ao parquinho da Redenção. Orientação com médicos.

Florianópolis (SC)

Endereço: Av. Governador Irineu Bornhausen, s/n, Agronômica.

Das 9h às 11h. Caminhada com concentração junto ao Koxixos Bar

João Pessoa (Paraíba)

Endereço: Avenida Cabo Branco – proximidades do Hotel Xenius

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 7h às 1oh. Caminhada com concentração nas proximidades do Hotel Xenius

Natal (RN)

Endereço: Parque das Dunas

Dia e horário: 6 de outubro de 2022, das 8 às 11h. Orientação com médicos.

Rio Branco (AC)

Endereço: Lago do Amor

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 17 h às 18h. Caminhada com concentração no Lago do Amor e orientação de médicos

Porto Velho (RO)

Endereço: Espaço Alternativo

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 7h às 9h. Caminhada com concentração no Espaço Alternativo

Araguaina (TO)

Endereço: Avenida Via Lago – Araguaína.

Dia e horário: 16 de outubro de 2022, das 17h às 19h. Orientação com médicos.

Sobre a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR)

A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) é uma associação civil científica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de julho de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, pelos médicos Herrera Ramos, Waldemar Bianchi, Pedro Nava, Israel Bonomo, Décio Olinto e outros, tendo mantido desde então sua tradição científica, acompanhando e promovendo o desenvolvimento da especialidade no Brasil e com um importante papel também internacional, especialmente entre os países da América Latina. Filiada à Associação Médica Brasileira, conta em torno de 2 mil associados, congrega 26 sociedades regionais estaduais, assessorias e comissões científicas e representações em associações nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde.