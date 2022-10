Sonia Abrão aponta “coisas burrinhas” em morte de Tenório em Pantanal

Sonia Abrão se decepcionou com a cena da morte de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal. No programa A Tarde É Sua, desta quarta-feira (5/10), a apresentadora da RedeTV! apontou erros do autor do remake, Bruno Luperi, que deixaram a vingança de Alcides (Juliano Cazarré) “sem ação”.

“Houve umas coisas bem burrinhas”, detonou a jornalista, reclamando da rápida recuperação de Zaquieu (Silvero Pereira) após ser baleado no pescoço por Tenório. “Com um tiro no pescoço a pessoa no mínimo já desmaia, já cai dura. Não foi no ombro, não foi na mão. No pescoço, é fatal!”, prosseguiu.

Sonia ainda considerou o remake inferior à produção original, da Manchete, por culpa do neto de Benedito Ruy Barbosa: “Por essa reta final tão tropeçada, eu daria nota 8,5”.

A apresentadora reviu a sequência em que Alcides mata Tenório e apontou defeitos: “Ele olha, grita e cai com uma arma na mão? Era só dar um tiro! Não convence! É um absurdo! Foi um erro duplo de quem escreveu e de quem gravou a cena dessa maneira”.