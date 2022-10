Sorridente, Charles III posa para primeira foto oficial com a família; confira

Na imagem, o novo monarca aparece sorridente ao lado da esposa e nova rainha consorte, Camilla Parker Bowles, e dos príncipes de Gales, William e Kate Middleton. Herdeiro de Charles, o nobre é irmão mais velho do príncipe Harry e primeiro na linha sucessória.

De acordo com a legenda do post, a imagem carrega a assinatura do fotógrafo Chris Jackson e foi feita em 18 de setembro no Palácio de Buckingham, sede da monarquia em Londres, capital da Inglaterra.

No início da semana, a monarquia também divulgou a insígnia de Charles, que será usada por departamentos do governo, em documentos de Estado e caixas de correio.