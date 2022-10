“Sou Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite”, diz Gladson durante carreata no Acre

Uma grande carreata em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro tomou as ruas de Rio Branco, neste sábado, 22. Sob a liderança do governador Gladson Cameli e com participação de milhares de apoiadores, o evento reafirmou que o Acre dará, proporcionalmente, uma das maiores votações do país ao candidato do Partido Liberal (PL), no próximo dia 30 de outubro.

O evento contou, ainda, com a presença da deputada federal eleita Antônia Lúcia Câmara; da senadora e vice-governadora eleita Mailza Gomes; do deputado estadual eleito Afonso Fernandes; e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; entre outros políticos.

A Carreata da Vitória formou uma fila quilométrica pelas principais ruas e avenidas da capital. Carros e motos enfeitados com as bandeiras do Acre e do Brasil fizeram uma grande festa pela reeleição do candidato do 22.

“O presidente Bolsonaro tem sido um verdadeiro amigo do Acre”, afirma governador. Para Gladson Cameli, a reeleição do atual presidente da República é a continuidade de um projeto de sucesso para o Acre e o Brasil. O governador aproveitou para agradecer todo o apoio recebido por Jair Bolsonaro durante o primeiro mandato.

“O presidente Bolsonaro tem sido um verdadeiro amigo do Acre. Ele e toda sua equipe de governo sempre atenderam o nosso estado com muita atenção e respeito. Não tenho dúvidas que Jair Messias Bolsonaro é o melhor nome para a presidência do Brasil e tenho certeza que o povo acreano, mais uma vez, contribuirá com essa grande vitória no dia 30. Sou Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite”, afirmou Gladson.

O casal Ildo e Marilene Moura veio celebrar as três décadas de matrimônio demonstrando todo apoio à reeleição do presidente. “Estamos com Bolsonaro desde 2018 e acreditamos que ele tem feito muito pelo nosso país. Hoje é um dia muito especial para nós e fizemos questão de comemorar nossos 30 anos de casamento participando dessa carreata”, disse Marilene.

A carreata saiu do estacionamento do Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito da capital, e percorreu as avenidas Amadeo Barbosa, Ceará e Sobral, Rua Minas Gerais e Via Verde. A desmobilização ocorreu na Loja Havan, no Bairro Floresta Sul.