Sub-15: Galvez x Rio Branco e Andirá x Independência são os confrontos das semifinais

Galvez, Rio Branco, Andirá e Independência estão nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15. Os quatros times avançaram no torneio após eliminarem nas quartas-de-final as equipes do Atlético Acreano, Plácido de Castro, Sena Madureira e Recriança. Os quatros jogos foram realizados nesta quarta-feira (19).

No período da manhã, o Imperador Galvez abriu os confrontos com vitória sobre o Galo Carijó por 3 a 1. Na sequência, o Rio Branco superou o Plácido de Castro, também, por 3 a 1.

Andirá marca quatro gols no 2º tempo

No período da tarde, os invictos Andirá e Sena Madureira fizeram um primeiro tempo de partida de poucas oportunidades de gols, apesar da equipe andiraense chegar algumas vezes com perigo.

Na volta dos vestiários, aos 5 minutos, o Morcego abriu o placar. Vinícius finalizou, a bola desviou na zaga do Vale do Iaco e acabou na rede. Três minutos depois, o atacante Samuel, após sobra de bola, invadiu a área e ampliou o marcador. O técnico Artur Oliveira chegou a pedir mão do atacante andiraense, mas a arbitragem interpretou lance legal e marcou o gol. Um minuto depois, os visitantes descontaram com Kauan.

Mesmo com o gol sofrido, o Morcego seguiu melhor e construindo algumas chances de gols. O terceiro gol poderia ter saído aos 27 minutos, mas o goleiro Paulo Henrique pegou a penalidade do meia andiraense Asafe.

Nos minutos finais brilhou o futebol do andiraense Zac. O atleta saiu do banco de reservas para ampliar a vantagem do Morcego. Final de partida: Andirá 4 a 1 Sena Madureira.

No jogo do fair play, o Tricolor superou o Recriança

O último clube classificado às semifinais saiu do duelo entre Independência e Recriança. O jogo começou atrasado pelo fato da equipe do Recriança entrar em campo com uniforme semelhante ao time tricolor. O técnico Illimani Suares (Independência), sabendo que o adversário não tinha outro uniforme e seria penalizado com o W.O, pediu para os seus atletas trocarem de material.

Quando a bola rolou, o fair play tricolor foi coroado com a vitória apertada sobre o Recriança por 1 a 0, gol marcando no finalzinho do primeiro tempo, após falha do goleiro Ricardo.

Semifinais

22/10/2022

14h40 – Rio Branco x Galvez

16h00 – Andirá x Independência