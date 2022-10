Súmula de Sport x Vasco explica encerramento; árbitro relata agressão

O árbitro Raphael Claus divulgou a súmula do duelo entre Sport x Vasco, que terminou precocemente após invasão de campo da torcida rubro-negra. O jogo na Ilha do Retiro aconteceu até os 48 minutos do segundo tempo, momento do gol de Raniel, mas terminou encerrado – em empate por 1 a 1 – depois de mais de 50 minutos de paralisação. O árbitro relatou a confusão e confirmou a expulsão dos jogadores do Vasco Raniel e Luiz Henrique.