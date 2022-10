Suposto espião russo que se passava por brasileiro é preso na Noruega

Os serviços de contraespionagem noruegueses (PST) anunciaram, nesta terça-feira (25), a prisão de um suposto espião clandestino russo que, segundo eles, se passava por um pesquisador brasileiro.

O suspeito foi preso na manhã de segunda-feira (24) a caminho do trabalho na Universidade de Tromsø (norte), segundo a televisão pública norueguesa NRK.

“Acreditamos que ele é um clandestino, atuando em nome das autoridades russas”, declarou a número 2 do PST, Hedvig Moe, à TV2.

Operando sob uma identidade falsa, “um clandestino é alguém que coleta informações, na maioria das vezes para seu país de origem — Rússia e serviços de inteligência russos neste caso”, explicou ela.

O PST, que afirma ter trabalhado em conjunto com os serviços de inteligência de outros países aliados, pedirá sua expulsão.

Enquanto isso, o suspeito foi posto em prisão preventiva por quatro semanas.

Na Universidade de Tromsø, o suposto espião pesquisava sobre a política norueguesa no Ártico e sobre ameaças híbridas, de acordo com o PST.

O caso ocorre após várias detenções no país escandinavo de cidadãos russos acusados de pilotarem drones sobre o território norueguês, em violação à proibição de sobrevoo imposta aos russos por causa da guerra na Ucrânia, ou por violarem as proibições de fotografia em locais sensíveis.

País-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Noruega compartilha uma fronteira de 198 quilômetros no Ártico com a Rússia, um país que destronou como principal fornecedor de gás natural da Europa.