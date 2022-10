Tartaruga é resgatada com barra de ferro atravessada no pescoço

A entidade explicou que o animal pesa aproximadamente 70 quilos e estava desovando quando foi visto. Os voluntários esperaram que a tartaruga “botasse” todos os ovos para se aproximar. Após o resgate e análise do pescoço, foi feito um procedimento para cortar e retirar a lança.

Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram acionadas para fiscalizar as praias e coibir a ação criminosa.