Tchê se solidariza com Petecão e diz que PSD acerta ao expulsar ‘infiéis’

Em seu discurso na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa, o deputado José Luís Tchê (PDT) pdestacou sua admiração quanto à posição do PSD em expulsar alguns membros por infidelidade partidária nas últimas eleição. É que alguns políticos com mandato decidiram apoiar Gladson (Progressistas) ao invés do candidato majoritários do PSD, o senador Sérgio Petecão.

“Fica muito difícil ficar construindo partido e na hora da tomada de decisão, cada um toma uma decisão isolada. Queria, de público mesmo, parabenizar a atitude não só do senador Petecão, mas como toda executiva do PSD, acho que é dessa forma que você valoriza os partidos políticos. É dessa forma que cresce, porque não existe candidatura avulsa. As candidaturas avulsas ainda não foram aprovadas no país. Então, você precisa valorizar os partidos”, disse o deputado.

A fala de Tchê se refere ao documento do PSD que tem circulado desde onde para que membros da sigla passem “na Tenda Amarela (espaço de campanha e reuniões de Sérgio Petecão) para assinarem o abaixo assinado solicitando punibilidade por Infidelidade partidária aos detentores de mandatos pelo PSD que não cumpriram os preceitos éticos partidário, em conformidade as normas e diretrizes estatutárias”.

Na lista dos que apoiaram Gladson ao invés de Petecão nas eleições dessse ano estão:

– Camilo Silva (Prefeito, Plácido de Castro);

– Henrique Afonso (Vice-prefeito, Cruzeiro do Sul);

– Raimundo Maranguape (Vice-prefeito, Tarauacá);

– Elson José (Vice-prefeito, Feijó);

– Ney Rabelo (Vice-prefeito, Senador Guiomard);

– E todos os vereadores do partido que “não cumpriram” os preceitos éticos partidários.