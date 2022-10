Telescópio James Webb pode ter observado objetos do universo primordial

O telescópio espacial James Webb observou o aglomerado de galáxias MACS0647, tão massivo que serviu como uma lente gravitacional que ampliou a luz do sistema MACS0647-JD. Projetado especialmente para identificar a luz infravermelha fraca de galáxias distantes, o Webb e esta lente gravitacional podem ajudar cientistas a espiar o universo primordial, entendendo melhor a natureza dos objetos deste período.

O aglomerado fica a cerca de 5,6 bilhões de anos-luz, e o objeto ampliado pela lente, a quase 13,3 bilhões de anos-luz. “Com o Hubble, o MACS0647-JD era apenas este ponto pálido e vermelho, e sabíamos que era uma pequena galáxia nos primeiros 400 milhões de anos do universo”, disse Dan Coe, membro da Agência Espacial Europeia e cientista da equipe que conduziu as observações. “Agora, o olhamos com o Webb e identificamos dois objetos!”

Coe explicou que ele e os outros cientistas ainda estão discutindo se os objetos são galáxias ou, quem sabe, grupos de estrelas em alguma galáxia. Já Tiger Yu-Yang Hsiao, da Universidade Johns Hopkins, chama a atenção para as cores deles: um é azul, e o outro, vermelho. “O azul tem formação de estrelas jovens e quase nada de poeira, mas o vermelho tem mais poeira, é mais antigo”, observou.

A lente gravitacional formada pelo aglomerado MACS0647 criou três imagens do sistema MACS0647-JD, chamadas “JD1”, “JD1” e “JD3”, cada uma ampliada por fatores de 8, 5 e 2, respectivamente. Estas imagens, vindas da lente gravitacional, aparecem em três diferentes localizações.

Rebecca Larson, da Universidade do Texas, destacou os vários pontinhos brilhantes no fundo da imagem, cada um representando uma galáxia. “Isso não é um campo profundo, não é uma longa exposição”, destacou ela. Ao longo do próximo ano, a equipe quer estudar as propriedades de MACS0647-JD com o Webb. “Ainda nem tentamos usar este telescópio para observar um único lugar por um longo tempo. Este é apenas o começo!”.

O artigo que descreve as descobertas foi publicado no repositório online arXiv, sem revisão por pares.