Tenha o desconto de até 50% no IPVA se cumprir ESSA regra

Todos os anos, os brasileiros com veículo próprio devem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O tributo, assim como o IPTU cobrado sobre imóveis, acaba pesando no bolso dos brasileiros, que em boa parte das vezes estão em busca de alternativas para se tornarem isentos da cobrança.

Dependendo do estado, são oferecidos descontos impressionantes, enquanto em outros existe a isenção total do tributo. Saiba mais a seguir como vão funcionar esses descontos para quem possui algum automóvel vinculado ao seu nome. Confira mais a seguir!

Quem pode conseguir o IPVA com desconto de até 50%?

Os condutores que residem no estado de São Paulo podem usufruir de um desconto de até 50% no IPVA. A regra se aplica aos donos de veículos elétricos ou híbridos. O objetivo é, além de facilitar o pagamento, incentivar as pessoas que querem adquirir carros que não precisam de combustíveis fósseis para rodar.

Além de redução na metade do valor, o governo do estado também concedeu desconto de até 9% no IPVA para quem fizesse pagamento à vista do tributo logo no primeiro mês de ano. Agora, confira a seguir qual a previsão de isenção do imposto para certos veículos no ano que vem.

Carros isentos de IPVA em 2023

O pagamento do IPVA é obrigatório para todos os brasileiros, mas existem algumas exceções que garantem a isenção do tributo, no que é chamado de IPVA grátis. O principal fator que concede acesso a essa gratuidade inclui o ano de fabricação do veículo.

Conforme informações divulgadas, estão liberados do pagamento do imposto os veículos fabricados há 10 e 30 anos atrás, dependendo das regras definidas pelo Departamento de Trânsito (Detran) de cada estado.

Neste caso, a isenção do IPVA de acordo com o ano de fabricação do veículo é feita da seguinte forma:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

Veículos com 15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

Veículos com 18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

Veículos com 20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

Veículos 23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

No caso dos estados de Pernambuco e Minas gerais, a redução do IPVA é feita de forma progressiva. Sendo assim, quanto mais antigo o carro, menos impostos o proprietário irá pagar. Lembrando que o não pagamento do tributo pode gerar uma série de dores de cabeça ao motorista, podendo inclusive ocasionar na apreensão do bem.