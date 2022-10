Terapeuta acreana promove bem-estar e saúde com terapias holísticas e integrativas

As terapias holísticas e integrativas usam das técnicas que promovem bem-estar para olhar para um indivíduo como um todo, que envolve físico, emocional, mental e espiritual. Para auxiliar com o autocuidado, mudanças de hábitos e autoconhecimento, a terapeuta Samilly Barbosa atua em Rio Branco de forma online e presencial.

Entre algumas terapias aplicadas por Samilly estão a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), Yogaterapia, Thetahealing, Shantala, Terapia Podal, Ayurveda, arteterapia, massagem epicrânia, auriculoterapia, aromaterapia e reiki. Segundo a terapeuta, os atendimentos são feitos em pessoas de todas as idades e as sessões variam entre R$60,00 a R$80,00.

Com objetivo de promover auxílio no tratamento e sintomas de diversas patologias, além do bem-estar, Samilly possibilita atendimentos de forma presencial e virtual. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp, através do número (68) 99932-0530 ou pelo perfil no Instagram @samillyterapeuta e informar à profissional qual a terapia escolhida.

O espaço que Samilly atende presencialmente fica localizado na rua W4, 149, no Conjunto Tucumã, em Rio Branco.

Terapias

Terapia Comunitária Integrativa: a TCI é uma modalidade terapêutica que consiste em um espaço de acolhimento do sofrimento, partilha das inquietações, problemas ou situações difíceis, tanto quanto alegrias, vitórias ou histórias de superação. A TCI tem caráter preventivo, não curativo. Cada um torna-se terapeuta de si mesmo, a partir da escuta das histórias de vida que ali são relatadas. Uma roda de terapia comunitária é uma prática de cuidado de saúde em grupo para a escuta, acolhimento e partilha de problemas que muitas vezes são causadores de adoecimento mental.

Yogaterapia: A yogaterapia é uma terapia alternativa baseada nos fundamentos do yoga, nasceu da união do yoga clássico com a medicina moderna, com a finalidade de completar o tratamento e prevenção de diversas doenças. Tem a função de melhorar a qualidade de vida do praticante e deixá-lo com a sensação de bem-estar.

Thetahealing: É uma terapia de cura energética, atua acessando a onda cerebral Theta, dessa maneira, se apresenta como uma técnica de meditação e filosofia espiritual, sem ligação com uma religião específica. É um método de treinamento para sua mente, corpo e espírito que permite clarear crenças limitantes e viver a vida com pensamentos positivos, desenvolvendo virtudes em tudo o que fazemos.

Shantala: É uma massagem de origem indiana que proporciona relaxamento e bem-estar, ampliando o contato entre mãe e bebê. Muito indicada no auxílio e controle do choro e estresse dos recém-nascidos, a massagem Shantala se desenvolve através do toque na pele, transmitindo amor, conforto e confiança. Promove relaxamento, diminuindo o ritmo cardíaco e respiratório, o que consequentemente irá trazer uma sensação de calma ao bebê.

Terapia Podal: A reflexologia podal é o tipo de reflexologia mais usada e consiste na aplicação de pressão em pontos do pé, para equilibrar a energia do corpo e evitar o surgimento de doenças e problemas de saúde. Normalmente, o reflexoterapeuta pressiona com o polegar várias regiões do pé, procurando desequilíbrios de energia que se podem manifestar por sensibilidade no ponto ou sensação de areia por baixo da pele.

Ayurveda: Problemas emocionais, trauma físico, hábitos ruins e má alimentação tendem ao desequilíbrio da saúde. O ayurveda olha para vários aspectos da vida e utiliza de tratamento amplo para resolução dos desequilíbrios físicos, pois para cada complicação existe uma maneira diferente de tratá-la. Cuida da nutrição e da pele; aumenta a força e imunidade; relaxa e desinflama músculos; melhora a circulação sanguínea, também pode prevenir alergias, diabetes e pressão alta.

Arteterapia: Foca a arte como forma de comunicação, deste modo, ajuda a expressar e comunicar sentimentos, facilitando a reflexão, a comunicação, e permitindo as mudanças necessárias no comportamento. A atividade artística facilita, de um modo criativo, a comunicação do sujeito com as suas questões. Usa a atividade artística como instrumento de intervenção para a promoção da saúde e a qualidade de vida, abrangendo hoje as mais diversas linguagens: plástica, sonora, literária, dramática e corporal, a partir de técnicas expressivas como desenho, pintura, modelagem, música, poesia, dramatização e dança.

Massagem Epicrânia: Contribui para o relaxamento, promovendo alívio do estresse, por meio do desbloqueio da tensão promotora das dores no pescoço, ombro e braço, redução da ansiedade e eliminação da insônia pela facilitação da circulação sanguínea. Por meio do toque, proporciona-se uma ligação saudável entre mente e corpo, melhorando a consciência corporal, potencializando a autoestima.

Auriculoterapia: Auxilia no tratamento de dor por torções, contraturas e distensões musculares; dor no ciático; ansiedade ou depressão; insônia; enxaqueca ou dor de cabeça; compulsão alimentar; emagrecimento; distúrbios hormonais; tpm ou cólica menstrual; alergias, asma, bronquite; gripe ou tosse.

Aromaterapia: É ciência e também a arte terapêutica da utilização de substâncias aromáticas naturais – os óleos essências. É uma terapia holística que proporciona sensação de bem-estar, tanto físico quanto psicológico, com uso de óleos essenciais. Ela mostra que há ligações entre o olfato e os sentimentos. Os óleos essenciais são extratos de plantas aromáticas e representam a forma mais concentrada da planta – é a sua energia vital.

Reiki: O reiki é um sistema de cura que tem por objetivo ativar, canalizar e aplicar a energia vital universal em qualquer ser vivo a fim de equilibrar a energia dele, que pode estar em desequilíbrio. O tratamento de reiki é indicado para ansiedade, estresse, insônia e desequilíbrios de forma geral, que podem acarretar em doenças físicas ou emocionais. Muitas das doenças que desenvolvemos são psicossomáticas, por isso, ao estarmos equilibrados energeticamente, podemos evitar o surgimento delas.