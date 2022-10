The Last Messi: Copa do Mundo no Catar será a última do camisa 10

O camisa 10 da Seleção Argentina, Lionel Messi, afirmou que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, será seu adeus da competição. Vice-campeão em 2014, será a última dança de La Pulga na tentativa de conquistar o tricampeonato mundial para os Hermanos.

Por muito tempo, o argentino sofreu com duras críticas pelo fato de nunca ter conquistado um título de relevância com a seleção, porém, a redenção chegou aos braços do camisa 10 após ser o grande nome da conquista da Argentina — depois de passar 28 anos sem troféus no time principal –, da Copa América de 2021 diante da Amarelinha, em pleno Maracanã.

No entanto, a conquista da Copa do Mundo seria o ápice da carreira do jogador, que mesmo sendo multicampeão pelos clubes em que jogou, e detentor de sete bolas de ouro e seis chuteiras de ouro, ainda sente o gosto amargo do vice-campeonato na Copa de 2014, no Brasil. Naquele ano, o camisa 10 foi eleito o melhor jogador da competição.

Para sua última participação na Copa do Mundo, La Pulga pode fazer história no Catar batendo recordes com a camisa Albiceleste.

Recordes que podem ser batidos no Catar

Na edição do Catar, Messi chegará a sua quinta Copa do Mundo, superando Maradona (1982, 1986, 1990, 1994) e Mascherano (2006, 2010, 2014 e 2018) se tornando o argentino com mais Copas na história do futebol. Sua primeira convocação foi em 2006, desde então participou de todas as edições.

Além disso, pode ser tornar o hermano com mais partidas de Copa na história caso atue em pelo menos três jogos. Assim como em edições, caso bata o recorde o camisa 10 irá superar novamente Maradona (21 jogos) e Mascherano (20 jogos).

E não para por aí. Se a Seleção Argentina chegar até a semifinal em 2022, o jogador do PSG empata com o alemão Lothar Matthäus como o jogador que mais vezes entrou em campo na história da competição. Com 19 atuações, o argentino só está atrás de Matthäus (25 jogos) e Miroslav Klose (24 jogos).

Por fim, o último recorde irá depender do lado goleador do atacante. Com seis gols marcados em 4 edições disputadas, Messi tem a missão de fazer pelo menos quatro gols nos campos do Oriente Médio para empatar com Gabriel Batistuta (10 gols) na artilharia história dos hermanos na maior competição do planeta terra.

A estreia da Argentina será na terça-feira (22/11) ás 7h, contra a Arábia Saudita. As outras partidas da Albiceleste na fase de grupos serão nos dias 26 e 30/11, contra México e Polônia, respectivamente.