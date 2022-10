Thiago Gagliasso vence eleições; saiba quem é o irmão bolsonarista de Bruno

Thiago Gagliasso foi eleito no domingo (2) para exercer o cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele foi o sétimo candidato mais votado no Estado, com mais de 100 mil votos. O irmão de Bruno Gagliasso contou com o apoio de Jair Bolsonaro (PL), que é do mesmo partido que ele.

O político se tornou conhecido do público ao atuar em algumas novelas da Record nos anos 2000, como Os Mutantes (2008-2009) e Luz do Sol (2007). Em 2011, ele participou da 4ª edição de A Fazenda. À época, a boxeadora Duda Yankovich foi expulsa do programa após uma agressão feita contra Thiago durante uma dinâmica na piscina.

Thiago e Bruno Gagliasso não se dão bem. A divergência política é o principal motivo da briga entre os irmãos, que já estão há quatro anos sem se falar –o marido de Giovanna Ewbank apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano e sempre foi contra o atual presidente da República.

Antes disso, no entanto, a relação já tinha problemas, principalmente porque Thiago e Giovanna não se davam bem. O agora deputado já deu declarações em que deixou claro ser contra pautas progressistas e de direitos humanos. “Eu fico imaginando ter que falar em pronome neutro, sei lá. Pelo pouco que eu vejo, tá uma lacração do caramba que eu não faço nem questão de me aproximar”, declarou ele, por exemplo.

A situação se agravou após as eleições de 2018, quando Thiago foi trabalhar como assessor no gabinete do ex-governador Wilson Witzel (PSC), de base conservadora. Com a pandemia, os dois irmãos não voltaram mais a se encontrar nem nas festas de fim de ano.

Este ano, no entanto, o deputado eleito deixou as diferenças políticas de lado brevemente para prestar solidariedade aos sobrinhos, Títi e Bless, que foram vítimas de racismo em Portugal.

Confira abaixo publicações de Thiago Gagliasso:

Primeiro, gostaria de agradecer do

fundo do meu 💚 a cada um dos mais

de 100 MIL VOTOS!

Estou feliz e GRATO a cada um de vcs!

Nossa missão só estará completa

quando a gente reeleger o NOSSO

PRESIDENTE BOLSONARO!

A tropa dele aumentou aqui no RJ e

vamos pra cima deles! — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) October 3, 2022