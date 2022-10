Thiago Silva é o 5º brasileiro a chegar a 100 jogos na Champions; veja lista

Foram 53 vitórias, 25 empates e 22 derrotas ao todo, com aproveitamento de 61,33%, e quatro gols marcados. Ao todos, disputou 14 edições, três pelo Milan, oito pelo Paris Saint-Germain e está em sua terceira pelo Chelsea.

Campeão em 2020/21 com os Blues e vice com o PSG em 2019/20, o zagueiro de 38 anos foi o quinto brasileiro a alcançar o número no torneio continental mais importante da Europa. Veja os outros:

Roberto Carlos

Tricampeão pelo Real Madrid, o lateral-esquerdo somou 120 partidas de Champions League, com 64 vitórias, 28 empates e 28 derrotas – 61,11% de aproveitamento. Foram 12 edições disputadas, 10 pelo Real e duas pelo Fenerbahçe, com 16 gols marcados.

Daniel Alves

Outro tricampeão, só que pelo Barcelona, o lateral-direito – ainda em atividade com 39 anos, pelo Pumas, do México – participou de 12 edições. Foram oito pelo principal clube de sua carreira, além de uma pelo Sevilla, uma pela Juventus e duas pelo PSG. Daniel entrou em campo 111 vezes e marcou 11 gols. Teve 72 vitórias, 20 empates e 19 derrotas, com 70,87% de aproveitamento.

Fernandinho

O volante de 37 anos, atualmente no Athletico-PR, entrou em campo 103 vezes em Champions. Foram 15 edições, seis pelo Shakhtar Donetsk e nove pelo Manchester City. Venceu 49 partidas, empatou 19 e perdeu 35, com 53,72% de aproveitamento. Marcou sete gols.

Marcelo