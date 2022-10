Tiago Ramos volta para A Fazenda após surto e sumiço

Poucas horas após o fim da festa Encontro do Mediterrâneo, promovida em A Fazenda na noite de sexta-feira (30/9), Tiago Ramos desapareceu. Sob efeito do álcool, após ele ameaçar desistir do reality show e até prometer derrubar a porta da sede, o peão desapareceu.

Quando os participantes retornavam à sede após o fim da festa, o ex-padrasto de Neymar, sob efeito do álcool, pulou a cerca e seguiu em direção ao sino, para desistir do programa. No entanto, ele foi contido por Vini Butell, Bia Miranda e Thomaz Costa.

Tiago, então, retornou para a sede. As câmeras mostravam apenas os participantes no quarto, enquanto era possível ouvir uma grande gritaria na cozinha. Ele dizia que queria “quebrar tudo”. Mais à frente, mais calmo, Lucas Santos e Vini tentaram convencê-lo a se conter para evitar punição e para não agir de cabeça quente.

Depois, Tiago Ramos fez xixi no box da sede e provocou uma punição, deixando todos 24h sem carne.

Convicto de sua decisão de desistir do programa, Tiago Ramos travou uma discussão com a produção. Ele ameaçou derrubar a porta da sede, que estava trancada. “Eu vou quebrar essa desgraç*. Não estou nem aí para instrução o caralh*”, disse.

A produção, então, finalmente abriu a porta da sede e a transmissão do reality show em tempo real foi cortada no PlayPlus. No quarto, os peões escutaram o barulho do sino ser tocado.Tiago, então, não foi mais visto.

Tiago segue no jogo

No começo da tarde deste sábado (1º/10), Tiago Ramos finalmente retornou à sede. Portanto, ele segue na competição.