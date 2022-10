Tião Bocalom vistoria obras em execução no município

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, acompanhado da equipe de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), vistoriou, na manhã desta segunda-feira (17), cinco obras que estão em andamento no município.

São pequenas intervenções que abrangem estruturas necessárias para as comunidades, como a quadra poliesportiva no Canaã, a Unidade Básica de Saúde (UBS) no Portal da Amazônia, a estrutura para feira livre, no Calafate, a ponte de ligação entre os bairros Ipê e Universitário e a praça principal do Universitário.

A primeira vistoria foi na escola municipal de ensino fundamental Dona Mozinha Feitoza, localizada no Conjunto Canaã. Com 192 alunos, a escola atende também as comunidades do Areal e Judia.

De acordo com a diretora, Erenice Gomes, a quadra poliesportiva é uma obra de extrema importância para as crianças. Segundo ela, a estrutura da escola não tem pátio e a educação física geralmente é realizada no refeitório.

“É uma necessidade muito grande dos alunos e a nossa satisfação é imensa pelo cumprimento dessa quadra que há muito tempo eles pediam.”

Outra obra de grande valor, dessa vez para a comunidade do Portal da Amazônia é a Unidade Básica de Saúde que, de acordo com Muriel Ferreira, moradora do bairro há mais de 15 anos, é um anseio antigo dos moradores.

“Geralmente um posto de saúde desse leva em média um ano ou mais para ficar pronto. Eu nunca vi uma execução tão rápida como essa, foram menos de três meses.”

O secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, frisou que são pequenas obras que a Seinfra está cumprindo, algumas em parceria com a secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que tem ajudado bastante.

“São intervenções pequenas, mas de grande aceitação da comunidade e estão sendo executadas enquanto nos preparamos para as grandes que serão realizadas”, disse Cid.

Uma das preocupações do prefeito é a boa execução dos serviços. Por este motivo fez questão de fiscalizar as obras. O gestor afirmou estarem com olhar clínico e verificando a qualidade do produto final para fazer da melhor forma possível.

“Nós queremos qualidade! E temos cobrado isso o tempo todo das empresas que trabalham para a prefeitura. Há pouco marquei em uma obra algumas coisas que não concordo, e que, pra mim, é defeito e eles irão refazer o trabalho.”