“Tinham que desinfetar a urna”, diz bolsonarista que vota na mesma seção que Lula

Por ser o local de votação de Luís Inácio Lula da Silva (PT), a Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (SP), ficou lotada de apoiadores do petista neste domingo, 30. Entretanto, também há apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) na região.

Um bolsonarista, que optou por não se identificar, demonstrou tranquilidade em votar na mesma escola e, inclusive, na mesma seção que o petista. A aversão ao candidato é o único incômodo que ele encontrou em seu trajeto de casa até a urna.

“É triste votar na mesma seção que ele, mas faz parte. No primeiro turno, eu o encontrei. Ele tentou me cumprimentar, mas eu dei fuga e disse: ‘Desinfetem a urna após o voto do cidadão’. Quando me dei conta, já estava na rua. O pessoal me pegou e me retirou. Não lembro se foram seguranças dele ou a Polícia Federal”, relatou ao Terra.

Em uma região cercada de petistas pelas ruas, o bolsonarista garantiu que não teme por integridade física. Trajado de verde e amarelo, símbolo utilizado pelo presidente e seus apoiadores, ele confia no direito de cada um pensar de seu próprio jeito.

“Não tenho receio. Os caras não vão me bater à luz do dia. Cada um apoia o que acha correto”, opinou.

Em conversa com a reportagem, o homem assumiu que votou em Lula na primeira vez em que o petista concorreu à Presidência, em 2002, mas agora pensa de outra forma. “A gente acreditava no partido. Agora, não”.

A votação começou às 8h deste domingo, 30, e seguirá até às 17h, em todas as seções eleitorais do Brasil. O Terra acompanhará a apuração das urnas em tempo real.

Lula votou pela manhã

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, sob coro de ‘Olê Olê Olá’, por volta das 9h10 deste domingo, 30. Acompanhavam o petista o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB); o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT); a ex-ministra Marina Silva (Rede) e a esposa do candidato, a socióloga Janja Silva.

Na seção, Lula cumprimentou os voluntários do Tribunal SUperior Eleitoral (TSE), abraçou eleitores e votou em cerca de um minuto. Lula também posou para fotos com seu documento de identidade e comprovante de votação.