TJAC promove nova edição do Colo de Amor no Educandário Santa Margarida

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, promoveu mais uma edição do projeto Colo de Amor às crianças do Educandário Santa Margarida. A atividade, em comemoração ao Dia das Crianças, ocorreu no sábado, 15, e contou com a participação voluntária de magistrados, servidores do TJAC e membros da Rede de Proteção à Criança e Adolescente.

Atendendo ao Art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, a ação proporcionou aos menores atividades recreativas, alimentação saudável e entrega de presentes.

Sorrisos largos e olhos brilhantes foi a reação de cada um ao abrir os pacotes de presentes. Avião, carrinhos, jogos, roupas, livros, bicicletas, velocipedes entre outros foram alguns dos objetos distribuídos. Porém, muito mais do que os bens materiais, o amor, atenção, carinho e cuidados, disponibilizados pelos voluntários durante quase todo o dia, ajudaram a alegrar o sábado das crianças.

O projeto Colo de Amor, segundo explica a coordenadora da Infância e Juventude do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, tem o objetivo de trazer alento, conforto e o calor de um colo às crianças em situação de vulnerabilidade.

“É muito prazeroso tirarmos um tempo para compartilhar amor com essas crianças. Mais do que presentes, a alegria deles também é notada quando recebem um abraço, um beijo, quando ensinamos uma atividade, por isso esse projeto consiste basicamente em proporcionar contato humano voluntário levando-se em conta que essas crianças encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade e privadas do convívio familiar necessário para o desenvolvimento saudável durante a chamada primeira infância”, explicou.

Atualmente, o Educandário Santa Margarida acolhe 40 crianças, de zero a 12 anos. De acordo com a psicóloga da unidade, Amanda Kallyne, algumas dessas crianças estão com processos encaminhados para adoção e outras serão levadas para família extensa, ou seja, avós, irmãos.

“Na casa de acolhimento, estão aqui as crianças que receberam maus-tratos, foram retiradas de situação de rua ou até mesmo por determinação de acolhimento feita na própria maternidade entre outros casos”, comentou.

De acordo com a profissional, o Educandário Santa Margaria está aberto para quem queira se voluntariar a cuidar das crianças, promover atividades recreativas e mesmo fazer doações.

Nesta edição do Colo de Amor, por exemplo, todo o material e alimentação distribuídos foram através de doações por parte de magistrados e servidores do TJAC e parcerias. Membros do projeto Arte de Ser também estiveram na ação disponibilizando aula de violão.

A atual Administração do TJAC, presidida pela desembargadora Waldirene Cordeiro, não tem medido esforços, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, na garantia dos direitos ao público infanto-juvenil.

Veja fotos: