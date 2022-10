A cena aconteceu em um amistoso com o Nashville SC, equipe dos Estados Unidos. Fidalgo estava na lateral do campo aquecendo junto com seus companheiros, quando o torcedor começou a gritar para o jogador e fez o pedido inusitado. Álvaro até parou o aquecimento e começou a olhar para o fã.

“Fidalgo, Fidalgo, dê um filho à minha velha! Ela está apaixonada por você. Não há perda alguma, eu o mantenho”, gritava o torcedor.

O meia de 25 anos marcou 4 gols e deu 2 assistências nos 17 jogos pelo Campeonato Mexicano desta temporada.