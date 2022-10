Torcida organizada do Vasco realiza ação social no bairro Plácido de Castro

A torcida organizada do Vasco, Força Jovem, realizou neste sábado 15 de outubro uma manhã de lazer para as crianças da região do Bairro Plácido de Castro, na baixada da Sobral. A atividade contou com cerca de 100 crianças que puderam brincar e comer durante toda a manhã, mesmo diante de uma temperatura de quase 34 graus.

Segundo um dos organizadores, a ação do dia das crianças é realizada nesta data em todo o País, haja visto que faz parte das atividades da torcida ações sociais e a mesma está presente em todos os Estados do Brasil e em alguns países do mundo.

Esta ação foi de iniciativa da torcida Força Jovem e contou com o apoio de empresas parceiras da instituição.

Crianças e seus responsáveis ainda puderam comer bolo, cachorro-quente, pipoca e ganharam uma lembrança ao final do evento.

