TRAGÉDIA: Homem desaparece nas águas do rio Purus após sofrer ataque epilético

O trabalhador rural Antônio Gomes da Silva, 32 anos de idade, está desaparecido nas águas do rio Purus, no município de Sena Madureira, desde a tarde deste sábado (22). Segundo informações, ele conduzia uma embarcação na companhia da esposa quando sofreu um ataque epilético e caiu no rio.

De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros de Sena, a ocorrência se deu na altura da comunidade São José que fica a poucas horas de distância do porto de Sena Madureira. “Nos repassaram a informação de que a esposa ainda tentou resgatá-lo de dentro do rio, mas não conseguiu”, comentou o Sargento C. Queiroz.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena se deslocou, na manhã deste domingo (23), para o local do desaparecimento para iniciar as buscas.