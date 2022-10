TRE-AC define urnas que serão auditadas para votação no segundo turno

Acabou de ser definido, nesta manhã de sábado (29), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) as urnas eletrônicas que serão auditadas no 2º turno no Acre. De acordo com o TRE-AC, assim como aconteceu no 1º turno das eleições, a Comissão da Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-AC, realizou, na manhã deste sábado (29) a cerimônia de sorteio e escolha das urnas eletrônicas que passarão pelo Teste de Integridade e pelo Teste de Autenticidade dos Sistema.

Na abertura do evento, o presidente do TRE-AC, o desembargador Francisco Djalma, disse que as eleições estão sendo conduzidas com muita dedicação pelos servidores da Justiça Eleitoral e de muitos voluntários. “Estamos seguindo um planejamento minucioso e o objetivo é repetir o sucesso do primeiro turno”, destacou o desembargador.

Durante a cerimônia, foram sorteadas 20 urnas para o Teste de Integridade e três outras para o teste de autenticidade.

Diferentemente das urnas do teste de integridade, o de autenticidade é feito na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima e início da votação. As urnas serão retiradas de seus locais de origem (já lacradas) e transportadas, de carro ou avião, para Rio Branco.

O procedimento funciona como auditoria para comprovar a segurança e a confiabilidade do sistema informatizado de votação, por meio da comparação dos resultados da votação na urna eletrônica e em cédulas de papel. Os cartórios eleitorais deverão substituir essas urnas por outras de contingência, já existentes nas zonas eleitorais.

“Agradeço todos os esforços que foram empreendidos para que possamos cumprir mais

esta etapa de segurança e confiabilidade no processo de votação”, disse o juiz de direito, Marcelo Carvalho, presidente da Comissão da Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-AC.