TRE-AC e parceiros discutem segurança para o segundo turno das eleições

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Des. Francisco Djalma; o Vice-Presidente e Corregedor, Des. Laudivon Nogueira, e a Diretora-Geral, Rosana Magalhães, reuniram-se com os representantes das forças de segurança, nesta quinta-feira, 20, na sede do TRE-AC, para avaliar as medidas de segurança para o segundo turno das eleições no dia 30.

Durante a abertura, o Presidente do TRE-AC disse que o objetivo do encontro era repetir o clima de tranquilidade do primeiro turno. “Agradecemos a todos pela colaboração e dedicação, pois no dia 02 de outubro garantimos uma eleição segura e dentro da legalidade. Tenho certeza de que, com o esforço conjunto, conseguiremos, realizar um segundo turno dentro do planejado”, disse Francisco Djalma.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados, no Acre, no primeiro turno das eleições, 86 crimes eleitorais. Deste quantitativo, destacam-se 27 situações de boca de urna; 8 relacionados à compra de voto e 30 prisões.

“Foi uma reunião em que analisamos o trabalho de acompanhamento feito até agora neste período que antecede o segundo turno, que será realizado dia 30 de outubro, e o conjunto de medidas preventivas em que nossas instituições estão envolvidas para que tudo ocorra de forma ordeira e democrática”, destacou o Vice-Presidente e Corregedor, Des. Laudivon Nogueira.

A reunião contou com a participação de membros da Corte Eleitoral, representantes da Polícia, Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Ministério Público Federal e Estadual, Defensoria Pública do Estado, ABIN, Bombeiros, Juízes Eleitorais e Chefes de Cartórios.