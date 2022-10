TRE anuncia preparação de seções e Central de Divulgação dos Resultados

Às 14 horas deste sábado (1º), véspera das eleições 2022, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizará a cerimônia de emissão do relatório da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização dos Resultados. O evento é aberto ao público e ocorrerá na Central de Divulgação das Eleições (CDE) na sede do TRE. A totalização dos votos, no entanto, será anunciada em Brasília, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a cerimônia, o presidente do TRE, desembargador Francisco Djalma, acompanhará a preparação de uma seção eleitoral. A imprensa foi convidada a acompanhar.