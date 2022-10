TRE no Acre inicia geração das mídias das urnas para o segundo turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) deu início nesta segunda-feira, 17, a geração de mídias para as urnas que serão utilizadas no 2º turno, 30 de outubro. O presidente do TRE-AC, Des. Francisco Djalma; o Vice-Presidente e Corregedor, Des. Laudivon Nogueira; a Diretora-Geral, Rosana Magalhães; e o Secretário de Tecnologia da Informação, Francisco Vital, coordenaram a abertura da cerimônia. Os partidos políticos, as federações de partidos, as coligações, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil foram convidados a acompanhar os trabalhos.

A geração de novas mídias deriva da necessidade de atualizar as urnas, apenas, com os dados dos candidatos à Presidência da República, que seguem em disputa no segundo turno, além das informações sobre o eleitorado e as seções já carregadas no primeiro turno. Assim, A determinação legal parte da Resolução TSE nº 23.669/2021.

“Todo esse trabalho é feito para garantir que, no dia 30 de outubro, das 6h às 15h, o eleitor acreano consiga votar dentro da normalidade”, destacou o presidente do TRE-AC, Desembargador Francisco Djalma.

Próximo passo

Depois da geração de mídias, começará o lacre das urnas eletrônicas. O processo de carga e lacre das urnas que serão utilizadas em Rio Branco, no segundo turno, será realizado entre os dias 21 a 23 de outubro. O procedimento consistirá na inserção dos dados da mídia de votação em cada urna para a preparação do segundo turno e também na realização de testes em todos os componentes do equipamento.

“Tanto a cerimônia de geração de mídias, quanto de carga e lacre das urnas são abertas ao público, conforme edital. A fiscalização e transparência do processo é muito importante para que todos possam conferir a autenticidade e a integridade dos sistemas da Justiça Eleitoral”, afirmou o Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral, Des. Laudivon Nogueira.