Três delegados de polícia são eleitos deputados; veja quem são

Os novos eleitos assumem o mandato em 2023 e, durante os próximos quatro anos, vão representar o estado no legislativo estadual e federal.

Com bacharel em direito e pós-graduação em Penal e Processo Penal, Lucas já fui concursado no IBGE, e trabalhou também na Procuradoria Geral do Estado (PGE) e na Promotoria do Juizado Especial Criminal do Ministério Público Estadual (MP).