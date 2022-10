Três jogadores que defenderam os quatro grandes do Rio e você não lembra

Chegar a vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro definitivamente já não é uma tarefa fácil. No entanto, existe uma lista seleta de atletas que conseguiram fazer isso em diversas equipes de expressão no país. No âmbito carioca, existem alguns jogadores que defenderam os quatro grandes do Rio de Janeiro – mas que você provavelmente não se lembra.

Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense são tidos como os quatro grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro. São não apenas os que possuem a maior expressão no estado como, também, os que ao longo de décadas de história conquistaram o maior número de títulos e, sempre, figuram entre as primeiras divisões.

Nesse contexto, saiba que existem poucos jogadores que tiveram sorte de poder defender as cores de todos esses quatro times. Alguns deles são conhecidos, como o próprio Diego Souza, que atuou por mais de 10 equipes diferentes em toda a sua carreira. Outros, no entanto, são pouco lembrados pelos torcedores – ao menos até agora.

Confira alguns dos jogadores que defenderam os quatro grandes do Rio e você muito provavelmente não se lembra:

Leandro Ávila

O volante Leandro Ávila nunca foi um grande nome do futebol brasileiro. No entanto, na década de 1990, ele conquistou um certo destaque atuando por algumas das principais equipes brasileiras. A maior parte de sua história profissional, inclusive, foi conquistada em pleno Rio de Janeiro.

O jogador surgiu para o futebol profissional por volta de 1992, defendendo as cores do Vasco da Gama – onde também realizou as categorias de base. Iniciou a temporada de 92 como titular e permaneceu assim até 1995, quando foi emprestado para o Botafogo por um semestre. Retornou no ano seguinte e, em 1996, fez mais um semestre pelo Gigante da Colina antes de mudar de time.

Ainda em 1996, Leandro Ávila foi contratado pelo Palmeiras, onde atuou por mais ou menos um ano. Depois disso, em 1997, foi para o Fluminense. No Tricolor das Laranjeiras, foram duas temporadas, mas poucos jogos – menos de 40. Em 1998, então, o volante completou o ciclo de atuar pelos quatro grandes do Rio ao ser comprado pelo Flamengo, onde permaneceu até 2000.

Paulo César Caju

Paulo César Caju foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro da década de 1960 e 1970. Algo que nem todos se lembram, no entanto, é que ele foi um dos que teve o privilégio de vestir a camisa dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro – em momentos quase que sequenciais, inclusive.

Caju começou a sua carreira profissional em 1967, atuando pelo Botafogo. Foi no Fogão onde ele fez os seus primeiros anos profissionais, permanecendo no clube até 1971 – mas sem ser um dos principais do elenco e nem nada do tipo. Em 1972, no entanto, ele é comprado pelo Flamengo e aí sim começa a ganhar um maior destaque.

O ponta esquerda atuou ficou dois anos no rubro-negro, tendo disputado quase 80 partidas. Em 1975, depois de uma breve passagem pela França, ele volta para o Brasil – desta vez, para o Fluminense. No Tricolor das Laranjeiras, foram mais duas temporadas, mas com uma sequência de partidas não tão atrativas.

Ele depois teve passagens por Botafogo, Grêmio e, em 1979, fechou a lista dos quatro grandes do Rio de Janeiro ao atuar por apenas uma temporada no Vasco. O jogador se aposentou em 1983, jogando pelo Grêmio.

Afonsinho

O nome mais antigo dessa lista de jogadores que atuaram pelos quatro grandes do Rio de Janeiro certamente é Afonsinho. O jogador começou a sua carreira pelo XV de Jaú, ainda no início da década de 1960. Mas, depois de quatro temporadas, acabou sendo comprado pelo Botafogo – equipe onde passou a maior parte da sua carreira.

Foram praticamente quatro anos vestindo a camisa do Fogão, nos últimos anos da década de 1960. Em 71, depois de ter sido emprestado para o Olaria, Afonsinho voltou a vestir a camisa de um grande clube brasileiro: o Vasco. O relacionamento, no entanto, durou apenas um ano.

Nas temporadas 1973 e 1974, Afonsinho atuou pelo Flamengo. Por fim, acabou se aposentando em 1981, vestindo a camisa do Fluminense e fechando a sua passagem pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.