TSE derruba propagandas de Lula e Bolsonaro por informações falsas

Na ocasião, em maio de 2020, Lula afirmou o seguinte sobre a pandemia da Covid-19: “Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o estado é capaz de dar solução a determinadas crises”.

Mancha vermelha

Em outra ação da campanha petista, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a exclusão de um áudio sobre um grupo chamado “Mancha Vermelha”, que seria ligada ao PT, que teria o poder de rastrear os votos de seus integrantes.

A fake news foi postada pela página “Movimento do Povo Brasileiro”. As redes sociais Facebook, Twitter e YouTube têm 24 horas para apagar a notícia falsa ou terão de pagar multa de R$ 50 mil.

“Verifica-se que as publicações impugnadas contêm áudio manipulado com fatos manifestamente inverídicos, produzido para ofender a honra e a imagem de candidato ao cargo de presidente da República (Lula)”, escreveu o ministro Sanseverino.

Judicialização massiva

Desde antes do início das eleições, ambas as campanhas têm recorrido ao TSE na tentativa de derrubar ou contestar publicidades e propagandas de cunho eleitorais que, na visão dos respectivos candidatos, violavam a legislação eleitoral.

A campanha de Lula é quem mais judicializa. Foram mais de 130 processos na Justiça Eleitoral desde o início do ano, enquanto a campanha de Bolsonaro recorrer ao TSE em 22 oportunidades.

No mais recente embate entre os presidenciáveis, a bancada do PSol na Câmara apresentou uma notícia-crime contra o atual mandatário do país, após declarações do presidente sobre venezuelanas.

Na entrevista, Bolsonaro afirma ter entrado numa casa, em São Sebastião, onde havia dezenas de meninas pré-adolescentes de 14 ou 15 anos, depois que “pintou um clima”, quando ele passava no local de motocicleta.

Em resposta, a defesa de Bolsonaro acionou o TSE para impedir que o PT utilizasse as gravações nas redes sociais para desgastar a imagem do presidente.