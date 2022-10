Ufac oferece 25 vagas para mestrado em Ciências Ambientais

Nesta quarta-feira (26), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Universidade Federal do Acre (UFAC), publicou edital para preencher 25 vagas no mestrado em Ciências Ambientais do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

O público-alvo, são os graduados em diversos campos do conhecimento que dialogam com as ciências ambientais, incluindo as áreas de ciências sociais, biológicas, agrárias, da saúde e das humanidades.

O processo seletivo consiste em três etapas: avaliação da proposta de pesquisa, defesa da proposta de pesquisa e avaliação de currículo. O resultado final do certame está previsto para 8 de fevereiro de 2023.

O curso é presencial e em tempo integral; as inscrições ocorrem de 16 de novembro deste ano a 6 de janeiro de 2023 e devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário eletrônico.

O mestrado em Ciências Ambientais da Ufac, tem foco nas especificidades da região em que se insere, buscando compreender as relações entre a rica diversidade em termos biológicos, socioculturais e linguísticos; o curso busca promover o envolvimento da comunidade acadêmica com seu entorno, em iniciativas que abrangem suas atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Para mais informações sobre o certame, consulte o edital Propeg n.º 34/2022.