UFC: Charles do Bronx passeia com leão na coleira em Dubai; VÍDEO

Já nos Emirados Árabes Unidos para o UFC 280, quando enfrentará Islam Makhachev na luta principal do dia 22 de outubro, Charles do Bronx chamou a atenção dos fãs em suas redes sociais ao postar um passeio em Dubai no qual caminhou com um leão preso na coleira juntamente com seus companheiros de equipe que foram com ele para Abu Dhabi, onde acontecerá a luta.