UFMS abre concurso para professores com salários de até R$ 10 mil

Os interessados em participar do concurso público para ingresso na carreira do magistério superior da UFMS têm até 3 de Novembro para efetuar suas inscrições. São oferecidas 31 vagas distribuídas em unidades da Cidade Universitária e nos câmpus Pantanal (Cpan), de Aquidauana (Cpaq), de Paranaíba (Cpar), de Coxim (CPCX), de Nova Andradina (CPNA), de Naviraí (CPNV) e de Três Lagoas (CPTL).

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no portal concursos.ufms.br. É necessário preencher o formulário, anexar os documentos solicitados e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 250,00. Os pedidos de isenção da taxa devem ser feitos até este dia 14 de outubro.

Na Cidade Universitária, há oportunidades para profissionais formados nas áreas de Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) ou Jornalismo, Farmácia ou Farmácia-Bioquímica, Engenharia de Produção, Medicina, Odontologia e Química.

No Cpaq, há vaga para formados na área de Letras ou Linguística; no Cpan, nas áreas de História, Geografia e Direito; no CPTL, nas áreas de Medicina, Enfermagem, Letras ou Linguística e em cursos da área da Computação; no CPCX, em Direito; no Cpar, nas áreas de Medicina Veterinária ou Zootecnia e Psicologia; no CPNA, em Engenharia de Produção; e no CPNV, nas áreas de Administração e Arquitetura e Urbanismo.

Para a classe Adjunto é necessário título de doutor, conforme especificação da vaga, e o regime de trabalho é de dedicação exclusiva. A remuneração estimada é de R$ 10 mil. Para a classe Auxiliar, o regime de trabalho é de 20 horas, com requisito mínimo de especialista, conforme especificação da vaga. Para essa classe, a remuneração estimada é de 2,6 mil.

As provas serão realizadas em três fases sucessivas: prova escrita e prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos ou prova de títulos com arguição de memorial, de caráter classificatório.

O link para efetuar a inscrição, bem como os editais com mais detalhes sobre os procedimentos para inscrição, a relação completa da documentação exigida e a descrição das vagas, entre outras informações podem ser conferidas aqui.