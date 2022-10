Última semana de Pantanal: Muda revela gravidez a Tibério de uma maneira diferentona

Nos últimos capítulos da novela “Pantanal”, Muda (Bella Campos) vai arrumar uma maneira inusitada para revelar a Tibério (Guito) sobre sua gravidez. Presenteada por José Leôncio (Marcos Palmeira) com algo grandioso, a melhor amiga de Juma (Alanis Guillen) questiona o marido se ele não acredita que ela está com uns quilinhos a mais, na novela que exibe o último capítulo nesta sexta-feira (7), com cenas que vão te surpreender.

“Olha bem pra mim, ocê não acha que tô engordando?”, pergunta a ex-vingativa e surpreendendo o peão. “Engordando?! Ocê?! Ara, larga de besteira”, diz Tibério não “pescando” a indireta da mulher. Muda, então, é totalmente direta. “Tô falando da minha barriga…”, fala a garota.

“Que que ocê tá querendo me dizer com isso?”, reage, incrédulo, o funcionário de José Leôncio – este prestes a ter um encontro emocionante com o pai, Joventino/Velho do Rio (Osmar Prado). “Isso que ocê tá pensando…”, confirma a falsa deficiente auditiva.

É só aí que Tibério cai em si. “Não me diga que…”, fala o peão. “Eu digo, Tibério… Eu tô esperando um filho teu!”, confirma a futura mamãe e convidada do casamento triplo que agitará a fazenda dos Leôncio. “Diacho… Eu não posso acreditar numa coisa dessas… Eu vou…