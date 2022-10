URGENTE: Delegado da PC, Aldeney Góes, é morto a tiros durante assalto em drogaria; veja vídeos

Na noite desta sexta-feria (28), o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Góes Alves, foi morto a tiros por criminosos dentro de uma drogaria situada na rua Senador Lemos, em Belém no Estado do Pará.

De acordo com informações preliminares, o delegado fazia compras na rede de drogarias Extrafarma, quando dois criminosos entraram no estabelecimento, se aproximaram da vítima, e em seguida, atiraram contra o titular do 19º DIP.

Aldeney estava de férias com a família. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Administrativo da Sacramenta (UPA DASAC), mas não resistiu a gravidade dos ferimento indo a óbito.